Мэр Краснодара прокомментировал очередной обвал грунта на улице Московской

По словам главы города, текущий аварийный участок между улицами 40 лет Победы и Зиповской станет предметом детального изучения в ближайшие сутки. Совместно с представителями «Краснодар Водоканала» будет принято решение о полной замене канализационного коллектора.



«Трубы, проложенные 60 лет назад, износились и фактически превратились в решето. Каждый ремонт приводит к новым повреждениям», — отметил Наумов.



Он подчеркнул, что временные меры, такие как круглосуточное откачивание стоков и локальный ремонт, уже неэффективны. В связи с этим создается штаб для координации работы всех служб и разработки плана модернизации коллектора.



Для минимизации транспортных затруднений движение автомобилей и автобусов временно организуют по безопасной части дороги в обоих направлениях, при этом сотрудники Госавтоинспекции будут помогать в ручном управлении потоками транспорта.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что это уже второй обвал на улице Московской за короткое время. Ранее подобная ситуация произошла у дома № 40/2, из-за чего несколько дней было приостановлено движение трамваев на участке от улицы Островского до Петра Метальникова.