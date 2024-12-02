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Мэр Краснодара прокомментировал очередной обвал грунта на улице Московской

На улице Московской в Краснодаре снова зафиксирован обвал грунта, что вызвало серьезные транспортные затруднения и изменения в работе трамвайных маршрутов. Ситуацию прокомментировал мэр города Евгений Наумов в своем телеграм-канале, отметив необходимость радикальных мер.

Источник: МЦУ Краснодара

По словам главы города, текущий аварийный участок между улицами 40 лет Победы и Зиповской станет предметом детального изучения в ближайшие сутки. Совместно с представителями «Краснодар Водоканала» будет принято решение о полной замене канализационного коллектора.

«Трубы, проложенные 60 лет назад, износились и фактически превратились в решето. Каждый ремонт приводит к новым повреждениям», — отметил Наумов.

Он подчеркнул, что временные меры, такие как круглосуточное откачивание стоков и локальный ремонт, уже неэффективны. В связи с этим создается штаб для координации работы всех служб и разработки плана модернизации коллектора.

Для минимизации транспортных затруднений движение автомобилей и автобусов временно организуют по безопасной части дороги в обоих направлениях, при этом сотрудники Госавтоинспекции будут помогать в ручном управлении потоками транспорта.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что это уже второй обвал на улице Московской за короткое время. Ранее подобная ситуация произошла у дома № 40/2, из-за чего несколько дней было приостановлено движение трамваев на участке от улицы Островского до Петра Метальникова.

ЖКХ