Под Волгоградом напавшим на полицейского мужчинам грозит до 5 лет тюрьмы

Они набросились на полицейского, который остановил водителя с признаками опьянения.
Установлено, что днем 10 октября 35-летний мужчина ехал на автомобиле ВАЗ-21110 в пос. Иловля. Сотрудники ГИБДД остановили его для проверки документов. Водителя с признаками опьянения попросили пройти медицинское освидетельствование.
Он отказался от такого предложения в грубой форме. Кроме того, к месту остановки автомобиля прибыли 45-летний дядя и 20-летний сын водителя. Они накинулись на полицейского.
Мужчины свою вину в содеянном не признали. Прокуратура посчитала собранные доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Материалы уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) передали для рассмотрения в Иловлинский районный суд.
Напавшим на полицейского местным жителям грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Волгоградской области. Вынесения приговора они будут ожидать, находясь под стражей.
Ранее делом заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК РФ по Волгоградской области Василию Семенову доложить о ходе расследования этого уголовного дела, а также установленных следователями обстоятельствах произошедшего.