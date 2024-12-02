Серию терактов предотвратили в Дагестане

Злоумышленники планировали теракты на территории Дагестана. Чтобы реализовать преступный замысел, купили разные компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. Для материалов создали тайник в селе в Кизлярском районе.
Действия террористов вычислили силовики — обнаружили тайник с компонентами для создания взрывных устройств. Все пятеро задержаны.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Организация террористического сообщества и участие в нём», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганда терроризма». Им грозит пожизненное лишение свободы.
*Террористическая организация, запрещённая в РФ