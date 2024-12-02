В Новосибирске осудили банду, грабившую ювелирные салоны

Девятый участник группировки, заключивший сделку со следствием, осенью 2023 года получил восемь лет заключения.
По данным следствия, в банду входили жители Новосибирской области и Алтайского края, в их арсенале были два пистолета, обрез и кистень. Обычно в налете участвовали четыре-пять человек. Преступления совершали по одному сценарию.
Как указывается в материалах дела, грабители обращались к случайным прохожим с просьбой заказать им машину через мобильное приложение. Разместившись в прибывшем такси, они связывали водителя скотчем, пересаживали его на заднее сиденье и ехали на угнанном автомобиле к ювелирному салону, который выбрали объектом нападения. Несколько грабителей в медицинских масках врывались в магазин. Один брал на мушку продавцов, другие — разбивали стекла витрин и складывали в сумки планшеты с драгоценностями. Скрывались обвиняемые на том же такси, в котором их поджидал сообщник.
Последний налет банда совершила 23 июня 2022 года в городе Обь. Четырех нападавших, похитивших драгоценности из ювелирного магазина сети «585», задержали рядом с местом происшествия. Они угодили в засаду, расставленную сотрудниками угрозыска.
В областном управлении СК рассказали, что с июня по июль 2022 года банда совершила три нападения, причинив ущерб на общую сумму свыше 5 млн руб.