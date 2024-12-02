В Новосибирске осудили банду, грабившую ювелирные салоны

Как указывается в материалах дела, грабители обращались к случайным прохожим с просьбой заказать им машину через мобильное приложение. Разместившись в прибывшем такси, они связывали водителя скотчем, пересаживали его на заднее сиденье и ехали на угнанном автомобиле к ювелирному салону, который выбрали объектом нападения. Несколько грабителей в медицинских масках врывались в магазин. Один брал на мушку продавцов, другие — разбивали стекла витрин и складывали в сумки планшеты с драгоценностями. Скрывались обвиняемые на том же такси, в котором их поджидал сообщник.