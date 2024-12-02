СК назвал причиной отравления семьи в Красноярском крае инсектицидное средство

«Согласно заключению экспертов, смерть четырех детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия», — указано в сообщении ведомства.
Уточняется, что комиссионную судебно-медицинскую экспертизу сделало КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы».
Об отравлении семьи с четырьмя детьми в селе Красная Сопка Красноярского края сообщалось 21 сентября. Семья обратилась за медицинской помощью в больницу с признаками тошноты и рвоты. В результате резкого ухудшения самочувствия несовершеннолетние брат и сестра скончались. Позже, 22 сентября, умер третий ребенок, а 23-го числа — четвертый. В ГСУ СК России по региону рассказали, что на момент происшествия мать погибших детей находилась на девятом месяце беременности.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц»).