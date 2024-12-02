22-летнему уфимцу, который изнасиловал и убил младшую сестру, дали 21 год «строгача»

Сегодня, 2 декабря, для 22-летнего Сергея П. из Уфы, который в прошлом году изнасиловал и задушил единоутробную 14-летнюю сестру, вынесли приговор. Об этом рассказали пресс-служба прокуратуры, Следственного комитета и объединенной пресс-службы судов республики.
Напомним, чудовищное по своей жестокости преступление было совершено 9 октября прошлого года в квартире дома, где Сергей проживал вместе с сестренкой Юлианой [имя изменено] и мамой. Вечером, пока мать находилась на работе, молодой человек в состоянии наркотического опьянения напал на девочку: изнасиловал ее, задушил подручными предметами и спрятал тело в диване. Дождавшись, когда мама вернется домой и ляжет спать, Сергей перетащил тело в багажник ее машины и попытался уехать, чтобы избавиться от него, но не нашел подходящего места. В итоге он просто вернулся в свой двор, припарковал автомобиль матери и сбежал.
Молодой человек стал фигурантом сразу пяти статей: об убийстве с особой жестокостью, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, краже и незаконном хранении наркотиков. Молодого человека признали вменяемым, а свою вину на следствии он во всем сознался.
Верховный суд республики приговорил парня к 21 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года. Приговор еще не вступил в законную силу.
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