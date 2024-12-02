В Екатеринбурге хулиганы обстреливают дом на Южном автовокзале

В Екатеринбурге хулиганы обстреливают жилой дом на улице Союзной, 2 возле Южного автовокзала. Накануне пуля попала в окно квартир на 12-м этаже. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил в полиции города.
— Заявление о повреждении окон в указанном доме зарегистрировано в отделе полиции № 12 Чкаловского района. Сотрудники службы участковых проведут проверку по этому факту и примут меры к установлению причин инцидента, — рассказали в городском полицейском управлении.
Ранее в Академическом районе Екатеринбурга неизвестный открыл огонь по окнам жилого дома. ЧП произошло по адресу Храстальногорской, 95. Пуля попала в стекло балкона квартиры на 14 этаже. В ней живет пара пенсионеров.
— Родители обнаружили на балконе дырку от пневматического оружия, они в шоке с давлением, — рассказала дочь пенсионеров.