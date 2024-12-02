Вместо фото с пантерой — пять швов: кто ответит за нападение дикого животного на 3-летнего мальчика в цирке

Поход в цирк для 3-летнего Никиты (имя изменено — прим. Ред.) из Ангарска обернулся бедой. На малыша напала пантера. Дикая кошка набросилась на ребенка, когда отец пытался сфотографировать его с диким животным в передвижном цирке-шапито. Итог — пять швов. К счастью, на Никите была надета шапка, иначе последствия могли быть куда страшнее. Тем временем уголовное дело с обвинительным заключением в отношении представителей шапито уже направлено в суд. Подробности в материале КП-Иркутск.