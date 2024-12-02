Вместо фото с пантерой — пять швов: кто ответит за нападение дикого животного на 3-летнего мальчика в цирке

Поход в цирк для 3-летнего Никиты (имя изменено — прим. Ред.) из Ангарска обернулся бедой. На малыша напала пантера. Дикая кошка набросилась на ребенка, когда отец пытался сфотографировать его с диким животным в передвижном цирке-шапито. Итог — пять швов. К счастью, на Никите была надета шапка, иначе последствия могли быть куда страшнее. Тем временем уголовное дело с обвинительным заключением в отношении представителей шапито уже направлено в суд. Подробности в материале КП-Иркутск.
Устроил фотосессию с хищником.
Напомним, все произошло в октябре этого года. Никита живет вместе с мамой, его родители развелись около трех лет назад. По словам мамы мальчика, женщина через суд добилась, чтобы бывший супруг мог проводить время с ребенком только в ее присутствии.
— Днем 28 октября сын был в детском саду, — рассказывала КП-Иркутск Елена, мама пострадавшего. — Неожиданно туда заявился его отец. Забрал его и предупредил, что привезет домой вечером. Но он скрыл тот факт, что собирается везти сына в цирк.
Женщина признается, что, если бы она знала об этом заранее, то сразу бы пресекла эту идею. Мама мальчика не любит шапито и считает, что фотографировать детей с хищниками — крайне опасно.
— Через несколько часов мне позвонил бывший муж и попросил приехать в цирк. Я сразу поняла, что произошло что-то ужасное. Так и вышло. Сын сидел в слезах и с царапинами. Выяснилось, что экс-супруг хотел сфотографировать Никиту с пантерой. Но животное накинулось на ребенка…
Чья пантера?
Корреспонденты КП-Иркутск обратились в шапито за комментарием. Однако там сообщили, что представления проходят только в выходные дни, а в будни здесь никто не работает. Мол, 28 октября сеансов быть и не могло. Ситуацию прояснила сама Елена. По словам женщины, в шапито работает якобы друг ее бывшего мужа.
— Поехали к товарищу, у которого была пантера в цирке, — рассказывала свою версию мама ребенка.
Представители цирка опровергли наличие у них пантеры.
— Да, фото дикой кошки все еще размещено на нашем официальном сайте. Но животное продали еще в прошлом году, — рассказывали представители шапито. — Пантеры не было и за кулисами. Вся эта ситуация — фейк! Кажется, это проделки конкурентов или зоозащитников.
Представители цирка опровергли наличие у них пантеры. Фото: СУ СКР по Иркутской области.
КП-Иркутск все же удалось выйти на хозяина дикой кошки. Оказалось, что это дрессировщик, который работает в цирке. Пантера принадлежит ему, но в представлениях участия не принимала.
— Животное является моей частной собственностью. На сцене оно не выступает. Пантера катается со мной по городам. Не могу большего сказать, мне тяжело… — признавался дрессировщик.
Дело передано в суд.
В тот же день Никиту госпитализировали вместе с мамой. Поначалу малыш был беспокойным, много плакал и капризничал. Мальчику делали перевязки и ставили уколы. Постепенно он восстанавливался от пережитого.
— Нас уже выписали из больницы. Ранки потихоньку заживают. Работаем с психологом. Уже обращались к специалистам, — рассказывает Елена. — Представители цирка с нами не связывались, помощь не предлагали. После случившегося планирую лишить бывшего мужа родительских прав.
Тем временем СУ СКР по Иркутской области завел уголовное дело по факту оказания услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности. 30 октября в областной центр прибыл владелец шапито вместе с адвокатом для участия в разбирательствах. Пантера же находилась со своим хозяином.
И вот на днях история получила продолжение — уголовное дело направлено в суд.
— Прокуратура Ангарска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя из Санкт-Петербурга. Он обвиняется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья», — рассказали в прокуратуре Иркутской области.
По версии следователей, собственник шапито не организовал в соответствии с требованиями безопасности работу ведущего шоу-программы циркового представления, в том числе проведение экскурсий и фотосъемок с хищными животными. В результате 3-летнему ребенку были причинены травмы, повлекшие легкий вред здоровью.
Как рассказали в ведомстве, обвиняемый вину в преступлении признал и даже уже выплатил маме мальчика компенсацию — 200 тысяч рублей.