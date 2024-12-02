Полиция нашла подростков, взрывавших петарды под окнами многоэтажки на Сельме

Полицейские установили, что на ул. Жукова пятеро подростков регулярно шумели, мешая жильцам отдыхать. «Организована профилактическая работа. С родителями проведены профилактические беседы. С целью пресечения преступлений и правонарушений сотрудники полиции и дружинники на постоянной основе патрулируют улицы Калининграда», — отметили в пресс-службе.