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Полиция нашла подростков, взрывавших петарды под окнами многоэтажки на Сельме

С пятью хулиганами и их родителями побеседовали для профилактики.

Источник: РИА "Новости"

В Калининграде нашли школьников, которые взрывали петарды под окнами дома в микрорайоне Сельма. Об этом «Клопс» сообщили в УМВД.

Полицейские установили, что на ул. Жукова пятеро подростков регулярно шумели, мешая жильцам отдыхать. «Организована профилактическая работа. С родителями проведены профилактические беседы. С целью пресечения преступлений и правонарушений сотрудники полиции и дружинники на постоянной основе патрулируют улицы Калининграда», — отметили в пресс-службе.

В УМВД добавили, что «использование петард в общественных местах является нарушением общественного порядка». Такие действия квалифицируются по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».