Экс-главе поселка под Севастополем вынесли приговор за злоупотребления

Установлено, что в период с ноября 2014 по июнь 2023 года в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции виновный лично и через доверенных лиц участвовал в управлении коммерческой организацией.
Прокуратура выявила коррупционные нарушения в ходе надзорной деятельности. Расследование провели сотрудники органов Следственного комитета при оперативном сопровождении ФСБ.
Как уточнили в крымском главке СК РФ, действующий на тот момент глава Качинского муниципального округа заключал между администрацией и подконтрольной ему фирмой контракты на услуги по содержанию зеленых насаждений, удалению коммунальных отходов и содержанию кладбищ на общую сумму почти в 2,5 млн рублей.
«Полученный от реализации данных контрактов доход фигурант присваивал себе, в том числе — путем снятия денег с корпоративной карты фирмы», — добавили в СК.
Николаю Герасиму предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления) и ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).
Нахимовский районный суд города Севастополя с учетом личности виновного и обстоятельств, смягчающих наказание, назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Также Николай Герасим лишен права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил.