Экс-главе поселка под Севастополем вынесли приговор за злоупотребления

Как уточнили в крымском главке СК РФ, действующий на тот момент глава Качинского муниципального округа заключал между администрацией и подконтрольной ему фирмой контракты на услуги по содержанию зеленых насаждений, удалению коммунальных отходов и содержанию кладбищ на общую сумму почти в 2,5 млн рублей.