Тревожный звонок поступил спасателям 1 декабря около 21.00. Произошел пожар жилого дома в агрогородке Неглюбка.
Работники МЧС при разборе строительных конструкций в горящей комнате в прогаре пола обнаружили тело хозяина дома 1973 года рождения. Огнем уничтожено имущество, повреждены потолочное перекрытие и кровля жилого дома.
Причины пожара устанавливаются. Рассматривается версия о неосторожном обращении с огнем при курении.
Мужчина погиб при пожаре дома в Ветковском районе
2 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб при пожаре дома в Ветковском районе, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Тревожный звонок поступил спасателям 1 декабря около 21.00. Произошел пожар жилого дома в агрогородке Неглюбка.