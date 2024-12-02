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Мужчина погиб при пожаре дома в Ветковском районе

2 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб при пожаре дома в Ветковском районе, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Тревожный звонок поступил спасателям 1 декабря около 21.00. Произошел пожар жилого дома в агрогородке Неглюбка.

Работники МЧС при разборе строительных конструкций в горящей комнате в прогаре пола обнаружили тело хозяина дома 1973 года рождения. Огнем уничтожено имущество, повреждены потолочное перекрытие и кровля жилого дома.

Причины пожара устанавливаются. Рассматривается версия о неосторожном обращении с огнем при курении.

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