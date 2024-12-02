Мужчина погиб при пожаре дома в Ветковском районе

Тревожный звонок поступил спасателям 1 декабря около 21.00. Произошел пожар жилого дома в агрогородке Неглюбка.



Работники МЧС при разборе строительных конструкций в горящей комнате в прогаре пола обнаружили тело хозяина дома 1973 года рождения. Огнем уничтожено имущество, повреждены потолочное перекрытие и кровля жилого дома.



Причины пожара устанавливаются. Рассматривается версия о неосторожном обращении с огнем при курении.