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Эпицентр фальшивомонетчиков назвали в Новосибирске

Всего за год зафиксировано 53 случая сбыта поддельных денежных купюр.

Новосибирские полицейские назвали район, где чаще всего происходят преступления, связанные с фальшивомонетчиками. Об этом сообщило издание «Om1 Новосибирск».

Всего за год сотрудники МВД зарегистрировали 53 случая сбыта поддельных купюр. Чаще всего в этих преступлениях фигурировали пятитысячные банкноты. Больше всего фальшивомонетчиков фиксировали в Ленинском районе.

Поэтому полицейские напоминают, что ни в коем случае не стоит разменивать купюры незнакомым людям. Кроме того, покупать валюту с рук тоже опасно. А если вы любите ходить на рынок, то внимательно изучите полученные от продавцов деньги. И напоследок: не пытайтесь сбыть поддельную купюру, которая случайно попала вам в руки.