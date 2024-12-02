Эпицентр фальшивомонетчиков назвали в Новосибирске

Поэтому полицейские напоминают, что ни в коем случае не стоит разменивать купюры незнакомым людям. Кроме того, покупать валюту с рук тоже опасно. А если вы любите ходить на рынок, то внимательно изучите полученные от продавцов деньги. И напоследок: не пытайтесь сбыть поддельную купюру, которая случайно попала вам в руки.