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Глава Следкома России заинтересовался ситуацией с вырубкой деревьев в Иркутске

Речь идет о возможной стройке в Академгородке, правоохранители начали проверку.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следкома России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с возможной вырубкой леса в роще Академгородка в Иркутске. Об этом КП-Иркутск сообщили в информационном центре СК России.

— В социальных медиа сообщается, что жители города выступают против вырубки части лесного массива. Несмотря на предложения перенести стройку на альтернативный участок, обращения граждан в органы власти результата не принесли, — сказано в сообщении.

На данный момент известно, что СК России по Иркутской области начали проверку по статье за халатность. Александр Бастрыкин поручил доложить об установленных обстоятельствах.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что рост заболеваемости ОРВИ отмечают в Иркутской области. За прошедшую неделю заболело 19 239 сибиряков, но это все равно ниже эпидемиологического порога на 33,3%.