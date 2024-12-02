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ГИБДД: в Краснодаре пенсионер погиб за рулем иномарки из-за сердечного приступа

В Краснодаре на улице Братской 2 декабря произошла авария.

По информации правоохранителей, погиб один человек.

В телеграм-канале кубанской Госавтоинспекции сообщили, что происшествие случилось в 7 часов 35 минут. Из материалов дела следует, что водитель 1960-го года рождения двигался в сторону Сормовской, когда потерял управление автомобилем «Митсубиси Паджеро Мини». Далее иномарка столкнулась с припаркованными машинами «Лада Приора» и «Хонда Фит», обозначили в ведомстве.

Очевидцы аварии вызвали на место происшествия «скорую», врачи которой позже констатировали смерть водителя «Митсубиси». По предварительным данным правоохранителей, пенсионер погиб из-за сердечного приступа.

ГИБДД