ГИБДД: в Краснодаре пенсионер погиб за рулем иномарки из-за сердечного приступа

В телеграм-канале кубанской Госавтоинспекции сообщили, что происшествие случилось в 7 часов 35 минут. Из материалов дела следует, что водитель 1960-го года рождения двигался в сторону Сормовской, когда потерял управление автомобилем «Митсубиси Паджеро Мини». Далее иномарка столкнулась с припаркованными машинами «Лада Приора» и «Хонда Фит», обозначили в ведомстве.