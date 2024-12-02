Диаметр второго провала асфальта в Краснодаре составил 4 метра

Параллельно сотрудники КТТУ подрывают трамвайные пути. Грунт под рельсами подмыло сточными водами.
Глубина залегания сети составляет более 8 метров. После демонтажа дорожного покрытия и трамвайных путей сотрудники «Росводоканала» начнут разрывать котлован. На месте работает 10 единиц техники и более 20 специалистов компании.
Первый провал грунта произошел 27 ноября. Тогда в яму упал житель, когда переходил трамвайные пути. Сегодня специалисты «Краснодар Водоканал» закончили восстановительные работы. Однако через некоторое время произошел второй провал.