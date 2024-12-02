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Диаметр второго провала асфальта в Краснодаре составил 4 метра

Диаметр второго провала грунта на улице Московской в Краснодаре составляет около 4 метров. Как сообщили в МЦУ города, сейчас специалисты «Росводоканала Краснодар» демонтируют асфальт.

Параллельно сотрудники КТТУ подрывают трамвайные пути. Грунт под рельсами подмыло сточными водами.

Глубина залегания сети составляет более 8 метров. После демонтажа дорожного покрытия и трамвайных путей сотрудники «Росводоканала» начнут разрывать котлован. На месте работает 10 единиц техники и более 20 специалистов компании.

Первый провал грунта произошел 27 ноября. Тогда в яму упал житель, когда переходил трамвайные пути. Сегодня специалисты «Краснодар Водоканал» закончили восстановительные работы. Однако через некоторое время произошел второй провал.

ЖКХ