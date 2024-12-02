В СК назвали причину экстренной посадки самолета «Томск-Пхукет» в Новосибирске

Как сообщили КП-Новосибирск в Восточном МСУТ СК России, в ходе полета экипаж обнаружил утечку масла, в связи с чем принял решение садиться на запасной аэродром. Посадка прошла благополучно. Самолет на время выяснения причин случившегося от эксплуатации отстранили. Рейс выполняла авиакомпания «Азур Эйр».