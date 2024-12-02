В СК назвали причину экстренной посадки самолета «Томск-Пхукет» в Новосибирске

Стало известно, что именно произошло с самолетом, который экстренно приземлился в Новосибирске 2 декабря. Ранее сообщалось, что борт, выполнявший рейс «Томск-Пхукет», сел в Толмачево из-за технической неисправности.
Как сообщили КП-Новосибирск в Восточном МСУТ СК России, в ходе полета экипаж обнаружил утечку масла, в связи с чем принял решение садиться на запасной аэродром. Посадка прошла благополучно. Самолет на время выяснения причин случившегося от эксплуатации отстранили. Рейс выполняла авиакомпания «Азур Эйр».
— В настоящий момент следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — уточнили в транспортном СК.