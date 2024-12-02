Найденная в Черной речке кость принадлежала животному

Официальных результатов экспертизы еще нет, но предварительно, это останки животного. Напомним, водолаз наткнулся на страшную находку 25 ноября около Чернореченского моста. По непонятной причине кость доставать не стали, и она ушла на дно. Звонивший по номеру 112 предположил, что нашел человеческую ногу. Специалисты нашли останки только 26 ноября.