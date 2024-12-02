Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Найденная в Черной речке кость принадлежала животному

Выловленная водолазами со дна Черной речки кость принадлежала крупному рогатому скоту. Об этом 2 декабря стало известно «Фонтанке».

Источник: РИА "Новости"

Официальных результатов экспертизы еще нет, но предварительно, это останки животного. Напомним, водолаз наткнулся на страшную находку 25 ноября около Чернореченского моста. По непонятной причине кость доставать не стали, и она ушла на дно. Звонивший по номеру 112 предположил, что нашел человеческую ногу. Специалисты нашли останки только 26 ноября.

Кость была замотана в ткань и лежала в черном полиэтиленовом пакете. На место сразу же приехали сотрудники СК и полиции. Они изучали найденный фрагмент кости. Вместе с ней из воды достали коробку и неизвестные документы.