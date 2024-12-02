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Коммунальный фонтан в Челябинске могли устроить умышленно

В Челябинске пожарный гидрант, из-за которого забил коммунальный фонтан в Металлургическом районе, могли повредить специально. Об этом на аппаратном совещании в администрации в понедельник, 2 декабря, сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

Источник: Подслушано ЧМЗ (Official)

— Предварительно мы зафиксировали повреждения пожарного гидранта. Здесь МУП «ПОВВ» подаст заявление в полицию. Такое ощущение, что физическое воздействие было применено, — рассказал Александр Астахов.

Он добавил, что аварийные бригады сработали оперативно. Водоснабжение в жилых домах восстановили в течение нескольких часов.

В Металлургическом районе Челябинска 1 декабря забил коммунальный фонтан. В администрации города сообщили, что произошла течь пожарного гидранта. Для устранения аварии пришлось отключить воду в жилых домах № 103, 195 и 243а по улице Аральской.

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