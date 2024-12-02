Коммунальный фонтан в Челябинске могли устроить умышленно

— Предварительно мы зафиксировали повреждения пожарного гидранта. Здесь МУП «ПОВВ» подаст заявление в полицию. Такое ощущение, что физическое воздействие было применено, — рассказал Александр Астахов.
Он добавил, что аварийные бригады сработали оперативно. Водоснабжение в жилых домах восстановили в течение нескольких часов.
В Металлургическом районе Челябинска 1 декабря забил коммунальный фонтан. В администрации города сообщили, что произошла течь пожарного гидранта. Для устранения аварии пришлось отключить воду в жилых домах № 103, 195 и 243а по улице Аральской.