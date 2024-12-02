Коммунальный фонтан в Челябинске могли устроить умышленно

В Челябинске пожарный гидрант, из-за которого забил коммунальный фонтан в Металлургическом районе, могли повредить специально. Об этом на аппаратном совещании в администрации в понедельник, 2 декабря, сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.