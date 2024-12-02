Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В морском порту Геленджика нашли авиабомбу времен ВОВ

Во время проведения земляных работ нашли 50-килограммовую авиабомбу.

Источник: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

В морском порту Геленджика нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Боеприпас обнаружили во время земляных работ в морском порту на улице Портовой. Для его устранения на место прибыла группа разминирования ОМОН «Шторм-ЮГ».

Взрывотехники установили, что крупный металлический предмет весом 50 килограмм — советская фугасная авиационная бомба ФАБ-50. Находку уничтожили при строгом соблюдении всех мер безопасности.

Напомним, в Крымском районе уничтожили гранаты времен Великой Отечественной войны. Четыре гранаты нашли жители станицы Неберджаевской во время сбора грибов. Они заметили, что в опавшей листве лежали странные металлические предметы со следами коррозии.

Ранее мы писали, в поселке Ильич на Кубани вводили режим ЧС из-за бомбы времен ВОВ.