В морском порту Геленджика нашли авиабомбу времен ВОВ

В морском порту Геленджика нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Боеприпас обнаружили во время земляных работ в морском порту на улице Портовой. Для его устранения на место прибыла группа разминирования ОМОН «Шторм-ЮГ».
Взрывотехники установили, что крупный металлический предмет весом 50 килограмм — советская фугасная авиационная бомба ФАБ-50. Находку уничтожили при строгом соблюдении всех мер безопасности.
Напомним, в Крымском районе уничтожили гранаты времен Великой Отечественной войны. Четыре гранаты нашли жители станицы Неберджаевской во время сбора грибов. Они заметили, что в опавшей листве лежали странные металлические предметы со следами коррозии.
Ранее мы писали, в поселке Ильич на Кубани вводили режим ЧС из-за бомбы времен ВОВ.