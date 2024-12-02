Пассажир мотоцикла скончался в больнице после ДТП в Петербурге

Днем 1 декабря у дома 108 на Санкт-Петербургском шоссе в Стрельне произошло смертельное ДТП. Стражи правопорядка установили, что 49-летний байкер, пытаясь избежать столкновения с KIA, который остановился перед ним на светофоре, упал и, по касательной, задел ехавший в попутном направлении лазурный автобус. После этого мотоциклист влетел в стоящий на регулировщике KIA. О последствиях аварии рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.