Пассажир мотоцикла скончался в больнице после ДТП в Петербурге

Днем 1 декабря у дома 108 на Санкт-Петербургском шоссе в Стрельне произошло смертельное ДТП. Стражи правопорядка установили, что 49-летний байкер, пытаясь избежать столкновения с KIA, который остановился перед ним на светофоре, упал и, по касательной, задел ехавший в попутном направлении лазурный автобус. После этого мотоциклист влетел в стоящий на регулировщике KIA. О последствиях аварии рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— В результате дорожного происшествия водитель и пассажир байка получили травмы. Мотоциклиста госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, его попутчика — в тяжелом состоянии, — рассказали в ведомстве.
Позже пришло сообщение, что пассажир мотоцикла скончался. Он так и не пришел в сознание. Полиция начала проверку.
Ранее SPB.KP.RU писал, что «Лада» сбила восьмилетнего мальчика в Шушарах. Попавшего под колеса легковушки второклассника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом нижней челюсти.