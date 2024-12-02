Стала известна предварительная причина пожара в Башкирии, в котором погибли пожилая женщина и 4-летний мальчик

Прибывшие на место ЧП спасатели вытащили мальчика из полыхающего здания, но к этому времени он, к сожалению, был уже мертв. Его мама надышалась дымом, потеряла сознание, а затем впала в кому. Сейчас за ее жизнь борются врачи. У нее острое отравление и порезы на руках. Кроме того, пожарные обнаружили на первом этаже погибшую женщину 70 лет.