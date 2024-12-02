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Мошенница продавала несуществующие вещи жителям Иркутской области

Женщина публиковала объявления о продаже текстиля и бытовой химии, однако товар покупателям не отправляла.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские из Иркутска задержали подозреваемую в обмане 25 человек. Об этом сообщает ИА Виаком со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области.

— Женщина публиковала объявления о продаже текстиля и бытовой химии по акции в интернете, брала оплату, однако товар покупателям не отправляла. В диалоге с клиентами придумывала отговорки, а затем и вовсе переставала отвечать, блокировала звонивших, — уточняют в агентстве.

Женщина публиковала объявления о продаже текстиля и бытовой химии. ГУ МВД по Иркутской области.

Полиция выяснила, что мошенница проживает в Тюменской области, обманула не только жителей Приангарья, но и Бурятии, Забайкалья, Красноярска и других регионов. Сумма ущерба превысила 150 тысяч рублей.

Также известно, что женщина уже была трижды судима за подобные преступления. Сейчас следователи завели уголовное дело, разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава Следкома России заинтересовался ситуацией с вырубкой деревьев в Иркутске.