Мошенница продавала несуществующие вещи жителям Иркутской области

Полицейские из Иркутска задержали подозреваемую в обмане 25 человек. Об этом сообщает ИА Виаком со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области.
— Женщина публиковала объявления о продаже текстиля и бытовой химии по акции в интернете, брала оплату, однако товар покупателям не отправляла. В диалоге с клиентами придумывала отговорки, а затем и вовсе переставала отвечать, блокировала звонивших, — уточняют в агентстве.
Женщина публиковала объявления о продаже текстиля и бытовой химии. ГУ МВД по Иркутской области.
Полиция выяснила, что мошенница проживает в Тюменской области, обманула не только жителей Приангарья, но и Бурятии, Забайкалья, Красноярска и других регионов. Сумма ущерба превысила 150 тысяч рублей.
Также известно, что женщина уже была трижды судима за подобные преступления. Сейчас следователи завели уголовное дело, разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава Следкома России заинтересовался ситуацией с вырубкой деревьев в Иркутске.