Мошенница продавала несуществующие вещи жителям Иркутской области

— Женщина публиковала объявления о продаже текстиля и бытовой химии по акции в интернете, брала оплату, однако товар покупателям не отправляла. В диалоге с клиентами придумывала отговорки, а затем и вовсе переставала отвечать, блокировала звонивших, — уточняют в агентстве.