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В Бурятии ехавшая к месту ДТП скорая попала в аварию

УЛАН-УДЭ, 2 дек — РИА Новости. Автомобиль скорой помощи, следовавший на место ДТП в Бурятии, из-за скользкой дороги въехал в виновника данной аварии, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

Источник: © РИА Новости

По данным пресс-службы, инцидент произошел в Кабанском районе республики в трех километрах от села Клюевка. Водитель автомашины Volvo съехал с дороги и столкнулся со стоящими DAF и Mercedes.

«На место этого ДТП выехала машина скорой медицинской помощи. Подъезжая к месту ДТП, около 13:30 часов (8:30 мск) водитель на скользкой дороге не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Volvo (который до этого стал виновником ДТП). Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе.

В момент ДТП наблюдался сильный снегопад, сейчас снег прекратился, добавили в автоинспекции.