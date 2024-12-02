В Бурятии ехавшая к месту ДТП скорая попала в аварию

«На место этого ДТП выехала машина скорой медицинской помощи. Подъезжая к месту ДТП, около 13:30 часов (8:30 мск) водитель на скользкой дороге не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Volvo (который до этого стал виновником ДТП). Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе.