На нефтепроводе Дружба в районе Пневы обнаружена утечка нефти

Ранее министр энергетики сообщал, что на сегодня Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) — самый надежный и эффективный маршрут экспорта казахстанской нефти. Общий объем инвестиций всех этапов развития проекта составил более 8,4 млрд долларов. На сегодня обеспечена техническая возможность по увеличению объемов перекачки с 67 до 81,5 млн тонн нефти в год: по казахстанскому участку с 53,7 до 72,5 млн тонн в год. Ожидаемый прогноз экспорта на 2024 год при добыче нефти 88,4 млн тонн может составить порядка 68,8 млн тонн. По основным направлениям: Каспийский трубопроводный консорциум — 55,4 млн тонн нефти, Атырау-Самара — 8,6 млн тонн, Китай — 1,1 млн тонн, порт Актау — 3,6 млн тонн, ж/д — 0,05 млн тонн.