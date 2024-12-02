На нефтепроводе Дружба в районе Пневы обнаружена утечка нефти

В Министерстве энергетики Казахстана рассказали, что 1 декабря 2024 года в районе города Пневы обнаружена утечка нефти на западном участке системы магистральных нефтепроводов «Дружба», поступающей на НПЗ Шведт, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Перекачка по поврежденной линии была прекращена. Поставки нефти продолжились по второй линии. Технические возможности второй линии полностью обеспечивают прокачку нефти».
По итогам ноября 2024 года поставка казахстанской нефти в данном направлении была полностью осуществлена по графику.
Планируемая поставка на декабрь 2024 года в данном направлении ожидается в период с 20 по 30 декабря 2024 года.
Ранее министр энергетики сообщал, что на сегодня Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) — самый надежный и эффективный маршрут экспорта казахстанской нефти. Общий объем инвестиций всех этапов развития проекта составил более 8,4 млрд долларов. На сегодня обеспечена техническая возможность по увеличению объемов перекачки с 67 до 81,5 млн тонн нефти в год: по казахстанскому участку с 53,7 до 72,5 млн тонн в год. Ожидаемый прогноз экспорта на 2024 год при добыче нефти 88,4 млн тонн может составить порядка 68,8 млн тонн. По основным направлениям: Каспийский трубопроводный консорциум — 55,4 млн тонн нефти, Атырау-Самара — 8,6 млн тонн, Китай — 1,1 млн тонн, порт Актау — 3,6 млн тонн, ж/д — 0,05 млн тонн.
«Планы по транзиту российской нефти в 2024 году — в Китай — 10 млн тонн, в Узбекистан — 200 тыс. тонн. С 2023 года также идут поставки на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Шведт в Германии по системе “Дружба”. В этом году планируется на Шведт экспортировать 1,4 млн тонн нефти», — сказал Алмасадам Саткалиев.