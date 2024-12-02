1 декабря в 13.55 спасателям поступило сообщение об обнаружении утонувшего человека в мелиоративном канале возле г. Молодечно Минской области.
Работниками МЧС утонувший извлечен. Его личность устанавливается.
В мелиоративном канале возле Молодечно обнаружен утонувший
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мелиоративном канале возле Молодечно обнаружен утонувший. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
1 декабря в 13.55 спасателям поступило сообщение об обнаружении утонувшего человека в мелиоративном канале возле г. Молодечно Минской области.