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В мелиоративном канале возле Молодечно обнаружен утонувший

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мелиоративном канале возле Молодечно обнаружен утонувший. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

1 декабря в 13.55 спасателям поступило сообщение об обнаружении утонувшего человека в мелиоративном канале возле г. Молодечно Минской области.

Работниками МЧС утонувший извлечен. Его личность устанавливается.

несчастный случай