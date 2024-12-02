Иракские шиитские группировки вошли на территорию Сирии, сообщили СМИ

«Проиранские шиитские группировки вошли с территории Ирака, чтобы помочь сирийским войскам в борьбе с террористами», — цитирует телеканал неназванного представителя сирийской армии.
Со слов источника телеканала, десятки бойцов иракских шиитских формирований «силы народной мобилизации» и «Катаиб Хезболлах», а также бойцы движения «Фатемиюн» пересекли границу вблизи города Абу-Камаль, и движутся в направлении севера Сирии и города Хама.
«Эти новые подкрепления были ночью с целью поддержки (сирийской — ред.) армии на северной линии боевого соприкосновения», — добавил источник.
Террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»* (запрещена в РФ) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 декабря начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 декабря, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
* Запрещенная в России террористическая организация