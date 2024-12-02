Суд вынес приговор жителю Ялты за госизмену

Уточняется, что ялтинец, являясь противником проведения СВО, в январе вблизи от международного аэропорта в Сочи «наблюдал вылет авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения», а затем передал сведения о месте и времени вылета комплекса с целью его огневого поражения спецслужбам Украины.