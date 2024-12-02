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Суд вынес приговор жителю Ялты за госизмену

КРАСНОДАР, 2 дек — РИА Новости. Житель Ялты, передавший Украине данные о вылете из Сочи авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения, осужден на 14 лет колонии строгого режима за госизмену, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Источник: © РИА Новости

Уточняется, что ялтинец, являясь противником проведения СВО, в январе вблизи от международного аэропорта в Сочи «наблюдал вылет авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения», а затем передал сведения о месте и времени вылета комплекса с целью его огневого поражения спецслужбам Украины.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Краснодарский краевой суд признал мужчину виновным в государственной измене.

«Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, признала подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать назначенное наказание осужденному надлежит в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.