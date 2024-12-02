Суд вынес приговор жителю Ялты за госизмену

Уточняется, что ялтинец, являясь противником проведения СВО, в январе вблизи от международного аэропорта в Сочи «наблюдал вылет авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения», а затем передал сведения о месте и времени вылета комплекса с целью его огневого поражения спецслужбам Украины.
Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Краснодарский краевой суд признал мужчину виновным в государственной измене.
«Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, признала подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать назначенное наказание осужденному надлежит в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.