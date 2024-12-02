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Практически не выходил из дома: в Башкирии врачи удлинили мужчине ноги и помогли избавить от комплекса

Врачи Башкирии удлинили комплексовавшего из-за своих голеней мужчине ноги.

Источник: Комсомольская правда

Врачи Октябрьского смогли удлинить местному жителю ноги. Об уникальной операции рассказал и.о. министра здравоохранения Айрат Рахматуллин. По его словам, медики помогли мужчине избавить от врожденной деформации голеней.

Пациент с детства страдал от врожденной варусной деформацией обеих голеней. Физический недостаток повлиял на его самооценку и мужчина чувствовал себя неполноценным, стараясь не выходить из дома.

Врачи местной больницы провели мужчине коррекционную остеотомию по методу Елизарова, в ходе которой голени были удлинены на шесть сантиметров.

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