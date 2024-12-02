Практически не выходил из дома: в Башкирии врачи удлинили мужчине ноги и помогли избавить от комплекса

Врачи Октябрьского смогли удлинить местному жителю ноги. Об уникальной операции рассказал и.о. министра здравоохранения Айрат Рахматуллин. По его словам, медики помогли мужчине избавить от врожденной деформации голеней.
Пациент с детства страдал от врожденной варусной деформацией обеих голеней. Физический недостаток повлиял на его самооценку и мужчина чувствовал себя неполноценным, стараясь не выходить из дома.
Врачи местной больницы провели мужчине коррекционную остеотомию по методу Елизарова, в ходе которой голени были удлинены на шесть сантиметров.
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