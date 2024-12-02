На Северном обходе Ростова в ДТП с грузовиком пострадал водитель легковушки

Утром 2 декабря на Северном обходе Ростова-на-Дону в ДТП с грузовиком пострадал 34-летний водитель легковушки, мужчину с травмами увезли в больницу. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Предварительно, водитель Lada Priora, по неизвестным пока причинам, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным грузовиком Hino Ranger. Сейчас обстоятельства случившегося проясняют сотрудники полиции.
Донских автолюбителей просят быть осторожными на дорогах. Необходимо строго соблюдать ПДД, а также постоянно контролировать скорость и дистанцию. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.