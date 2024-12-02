Членам новосибирской банды, грабившим ювелирные магазины, вынесли приговор

«Для совершения разбойных нападений члены банды обращались к незнакомым лицам с просьбой вызвать такси. Находясь в автомобиле такси, (члены банды — ред.) нападали на водителей и на угнанных автомобилях передвигались для совершения нападений на ювелирные и комиссионные магазины. В период с июня по июль 2022 года участники банды совершили три разбойных нападения на коммерческие организации, причинив ущерб на общую сумму свыше 5 миллионов рублей», — говорится в сообщении СК региона.