Командиры Академии МЧС оказались на скамье подсудимых

«Два командира Академии, в полномочия которых не входило право представлять к присвоению званий, получили 267 тыс. тенге от курсантов за якобы оказанную помощь. Тем самым они, являясь сотрудниками правоохранительного органа, совершили мошенничество группой лиц по сговору с использованием служебного положения, при этом один из них — неоднократно (пп.2,3,4 ч.3 ст. 190 УК)», — отметили в суде.