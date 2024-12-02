Командиры Академии МЧС оказались на скамье подсудимых

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, одного из командиров Академии МЧС осудили сразу по нескольких статьям. Так, командира взвода обвинили в посредничестве при даче взятки (ч.2 ст. 368 УК).
«Три курсанта Академии МЧС (ч.1 ст. 367 УК), чтобы набрать проходной балл по успеваемости, через посредника — командира взвода — дали по 5 тыс. тенге взятку преподавателю — полковнику гражданской защиты (п. 4 ч.3 ст. 366 УК)», — рассказали в суде.
Кроме этого, этого же командира взвода обвинили в мошенничестве.
«Предложил потерпевшей решить вопрос о поступлении ее сына в вуз за 2,5 млн тенге, не имея таких полномочий и возможностей», — уточнили в суде.
Стоит отметить, что это не единственный эпизод мошенничества, в котором обвинили мужчину.
«Два командира Академии, в полномочия которых не входило право представлять к присвоению званий, получили 267 тыс. тенге от курсантов за якобы оказанную помощь. Тем самым они, являясь сотрудниками правоохранительного органа, совершили мошенничество группой лиц по сговору с использованием служебного положения, при этом один из них — неоднократно (пп.2,3,4 ч.3 ст. 190 УК)», — отметили в суде.
При назначении наказания суд учел смягчающими обстоятельствами несовершеннолетие курсанта, наличие малолетних детей у командиров взвода и добровольное возмещение ущерба потерпевшей. Отягчающими обстоятельствами стало совершение преступления сотрудниками правоохранительного органа, нарушившими принятую ими присягу.
Приговором суда преподавателю, полковнику гражданской защиты, назначили штраф в 60-кратной сумме взятки. Трем курсантам также назначили штрафы. Обвиняемого по нескольким статьям командира взвода приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, другого командира — к штрафу в 10-кратной сумме взятки, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и лишением званий каждого.
«Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес МЧС РК, обратив внимание на недостаточную работу по профилактике коррупционных правонарушений, ненадлежащую работу кадровой службы и управления собственной безопасности Академии», — подчеркнули в суде.
Судебные акты пока не вступили в законную силу.