В Казани накрыли сеть косметологических клиник, разводивших граждан на деньги

Под психологическим давлением клиентов уговаривали пройти дорогостоящие лечебные процедуры. Если у них не хватало средств, им предлагали оформить рассрочку, однако ознакомиться с условиями займа было невозможно — всегда находились отговорки. В действительности это были документы на кредит с высокой процентной ставкой. В результате действий мошенников пострадали более 50 человек, суммарный ущерб превысил 50 миллионов рублей.