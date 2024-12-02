Обнаружили утром холодной: в Калининграде скончалась месячная девочка

По данным источника, девочка родилась в благополучной полной семье и была единственным ребёнком. После смерти малышки её 38-летней маме потребовалась медицинская помощь из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. По предварительной информации, девочка могла скончаться из-за синдрома внезапной детской смерти.