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Обнаружили утром холодной: в Калининграде скончалась месячная девочка

Малышка была единственным ребёнком в семье.

Источник: РИА "Новости"

В Ленинградском районе Калининграда скончалась месячная девочка. Об этом «Клопс» рассказал источник в правоохранительных органах.

Около 11:00 1 декабря родители малышки обнаружили, что дочь холодная и не дышит. Медики скорой констатировали смерть.

По данным источника, девочка родилась в благополучной полной семье и была единственным ребёнком. После смерти малышки её 38-летней маме потребовалась медицинская помощь из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. По предварительной информации, девочка могла скончаться из-за синдрома внезапной детской смерти.

В региональном СКР сообщили, что проводят проверку. На теле ребёнка следов насильственной смерти не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам будет принято процессуальное решение.

несчастный случай