В Краснодаре по делу о госизмене вынесли приговор жителю Ялты

Напомним, житель Керчи, которого обвинили в госизмене, проведет в колонии 16 лет. После того, как подсудимый отбудет основное наказание, его ждет ограничение свободы на полтора года. Уголовное дело рассматривали в закрытом судебном заседании, поскольку материалы содержат составляющие государственную тайну сведения.