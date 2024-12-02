В Краснодаре по делу о госизмене вынесли приговор жителю Ялты, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Фигуранта признали виновным по ст. 275 УК РФ «Государственная измена».
Подсудимый является противником проведения специальной военной операции на территории Украины. В январе возле международного аэропорта Сочи он следил за вылетом авиакомплекса радиолокационного дозора и наведения.
Он понимал, что сведения интересны украинским спецслужбам и передал им информацию о месте и времени вылета комплекса для огневого его поражения.
Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Фигуранта признали виновным. Суд приговорил его к 14 годам в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, житель Керчи, которого обвинили в госизмене, проведет в колонии 16 лет. После того, как подсудимый отбудет основное наказание, его ждет ограничение свободы на полтора года. Уголовное дело рассматривали в закрытом судебном заседании, поскольку материалы содержат составляющие государственную тайну сведения.