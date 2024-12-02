Спасатели эвакуировали шесть детей на смертельном пожаре в Пермском крае

Днём 2 декабря в телеграм-канале МЧС России были опубликованы фото с места смертельного пожара, который случился в Губахе. По данным федерального министерства, инцидент случился в однокомнатной квартире на четвёртом этаже жилого дома. Уточнялось, что во время инцидента из здания эвакуировали девять человек, из которых шесть оказались детьми.