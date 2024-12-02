Спасатели эвакуировали шесть детей на смертельном пожаре в Пермском крае

Спасатели МЧС эвакуировали шестерых детей на смертельном пожаре в Пермском крае, сообщает федеральное ведомство.
Днём 2 декабря в телеграм-канале МЧС России были опубликованы фото с места смертельного пожара, который случился в Губахе. По данным федерального министерства, инцидент случился в однокомнатной квартире на четвёртом этаже жилого дома. Уточнялось, что во время инцидента из здания эвакуировали девять человек, из которых шесть оказались детьми.
В ГУ МЧС Пермского края сайту perm.aif.ru также рассказали подробности происшествия. Как оказалось, пожар случился в регионе 26 ноября. На место выехали 20 человек личного состава и пять единиц техники.
«По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение в комнате однокомнатной квартиры многоквартирного жилого дома. На пожаре травмированных нет. К сожалению, есть 1 погибший мужчина», — рассказали perm.aif.ru в краевом МЧС.
Самостоятельно выбраться из дома также смогли 15 человек. Предварительной причиной специалисты называют неосторожное обращение погибшего мужчины с огнём.