На пожаре в воронежской многоэтажке эвакуировали 9 жильцов

Прибывшие спасатели обнаружили в квартире возгорание домашних вещей на площади к 10 квадратных метров. Пожар вызвал сильное задымление. В связи с этим пожарные приняли решение эвакуировать жильцов. Четверых вывели из подъезда в масках спасаемого, еще пятеро вышли самостоятельно.