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На пожаре в воронежской многоэтажке эвакуировали 9 жильцов

Спасатели эвакуировали из задымленного дома в Воронеже 9 человек.

Источник: Комсомольская правда

Утром в понедельник, 2 декабря, в доме № 25 по улице Ворошилова в Воронеже возник пожар. В 11.55 на пульт дежурного поступил вызов в одну из квартир многоэтажки.

Прибывшие спасатели обнаружили в квартире возгорание домашних вещей на площади к 10 квадратных метров. Пожар вызвал сильное задымление. В связи с этим пожарные приняли решение эвакуировать жильцов. Четверых вывели из подъезда в масках спасаемого, еще пятеро вышли самостоятельно.

В результате ЧП никто из людей не пострадал. Причины пожара предстоит выяснить экспертам.

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