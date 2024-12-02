На пожаре в воронежской многоэтажке эвакуировали 9 жильцов

Утром в понедельник, 2 декабря, в доме № 25 по улице Ворошилова в Воронеже возник пожар. В 11.55 на пульт дежурного поступил вызов в одну из квартир многоэтажки.
Прибывшие спасатели обнаружили в квартире возгорание домашних вещей на площади к 10 квадратных метров. Пожар вызвал сильное задымление. В связи с этим пожарные приняли решение эвакуировать жильцов. Четверых вывели из подъезда в масках спасаемого, еще пятеро вышли самостоятельно.
В результате ЧП никто из людей не пострадал. Причины пожара предстоит выяснить экспертам.