Обокравшего доктора Курпатова приговорили к шести годам колонии

В пресс-службе петербургских судов рассказали, что фигурант убедил доктора передать ему деньги под предлогом покупки доли в квартире, строительства загородного дома и покупки автомобиля Porsche Cayenne Coupe для Курпатова. В общей сумме потерпевший в период с мая 2020 по август 2021 года передал осужденному более 33 млн руб., которые в итоге были похищены. В тот же период осужденный украл принадлежащие телеведущему часы и серьги общей стоимостью 3,8 млн руб.
Также фигурант убедил Андрея Курпатова зарегистрировать юридическое лицо по продаже онлайн-курсов. Согласно договоренности, Курпатов получал 50% от каждой продажи курсов, которые поступали на счет ООО «Онлайн Продакшн». Фигурант должен был перечислить врачу 112,5 млн руб., однако отправил только 76,5 млн руб.
Помимо лишения свободы, Иевского обязали выплатить по гражданскому иску 78 млн руб. Обвинение запрашивало для него 13 лет колонии, защита просила оправдать подсудимого. Алексей Иевский не признал вину.