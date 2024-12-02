Обокравшего доктора Курпатова приговорили к шести годам колонии

В пресс-службе петербургских судов рассказали, что фигурант убедил доктора передать ему деньги под предлогом покупки доли в квартире, строительства загородного дома и покупки автомобиля Porsche Cayenne Coupe для Курпатова. В общей сумме потерпевший в период с мая 2020 по август 2021 года передал осужденному более 33 млн руб., которые в итоге были похищены. В тот же период осужденный украл принадлежащие телеведущему часы и серьги общей стоимостью 3,8 млн руб.