Мать не нашла в себе силы прийти на последний суд против сына: в Уфе огласили приговор Сергею Пугачеву, который убил 14-летнюю сестренку

Самого же Сергея его приятели и бывшие одноклассники описывали как малообщительного и замкнутого человека. Впрочем, каких-то странностей в его поведении тоже никто не замечал. После 9 класса Сергей поступил в техникум, но с учебой у него не задалось, поэтому он перестал ходить на занятия. Устраиваться на работу парень тоже не захотел, поэтому большую часть времени проводил дома, запершись у себя в комнате. А когда к сестренке приходили гости, он сразу же старался уйти из дома, чтобы ни с кем не общаться. Также известно, что какое-то время Сергей находился в психиатрической клинике, правда, так до сих пор и непонятно, страдал ли он каким-то психическим заболеванием или же просто пытался «откосить» от армии.