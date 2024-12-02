Мать не нашла в себе силы прийти на последний суд против сына: в Уфе огласили приговор Сергею Пугачеву, который убил 14-летнюю сестренку

Сегодня, 2 декабря, Верховный суд Башкирии наконец поставил точку в резонансном уголовном деле по убийству 14-летней уфимки Юлианы (имя несовершеннолетней изменено — Ред.). Ее старший единоутробный брат, 22-летний Сергей Пугачев, был признан виновным сразу по пяти статьям, среди которых убийство с особой жестокостью, изнасилование несовершеннолетней, кража, употребление и хранение наркотиков. Несмотря на то, что в момент совершения убийства и последующего задержания парень находился под воздействием психотропных препаратов, судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. По решению суда ближайшие 21 год Сергей проведет в колонии строгого режима, хотя ранее прокуратура настаивала на более серьезном наказании — 23 годах. «КП-Уфа» вспоминает все подробности этой жуткой трагедии.
«РАСКАИВАЮСЬ. ПРОШУ СТРОГО НЕ НАКАЗЫВАТЬ».
Во время последнего судебного заседания Сергей Пугачев снова вел себя отстраненно и наотрез отказывался общаться с журналистами. Даже когда он произносил свое последнее слово, лицо напоминало маску — без эмоций, переживаний или искреннего раскаяния в содеянном.
— Раскаиваюсь, прошу строго не наказывать, — вот и все, что произнес убийца во время своего последнего выступления перед судом.
Большую часть времени на судебных процессах Сергей провел, закрыв глаза. Павел КРАЙНОВ.
Возможно, что в глубине души Сергей надеялся, что суд примет во внимание то, что преступление он совершал под воздействием наркотиков. Впрочем, экспертиза признала его вменяемым, поэтому сразу было понятно, что уфимцу светит максимально возможный срок. Приговор, кстати, парень слушал с закрытыми глазами. Даже непонятно было, стал он для него неожиданностью или нет.
— По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с лишением права заниматься педагогической, воспитательной и тренерско-преподавательской деятельностью с детьми и подростками на срок 13 лет и ограничением свободы сроком 2 года, — уточнили в пресс-службе регионального СК.
Пока приговор еще не вступил в законную силу, адвокат Сергея Пугачева также отказался сообщать, будут ли они подавать апелляцию на уменьшение срока. Родственников убитой девочки на вынесении приговора, как и на предыдущих процессах, не было — мать до сих пор очень сильно переживает, что все произошло с ее детьми.
НАШЛА ДОЧЬ МЕРТВОЙ В БАГАЖНИКЕ.
Напомним, что эта леденящая душу история произошла вечером 10 октября 2023 года. В уфимской Черниковке в припаркованном на улице Свободы автомобиле обнаружили тело 14-летней школьницы со следами удушья. Тело Юлианы нашла ее мать: ночью онавернулась с работы и легла спать. Проснувшись утром, женщина пошла будить дочь в школу, но не застала ее в комнате — равно как и ее старшего брата. Взволнованная мать пыталась дозвониться сначала до девочки, потом до Сергея, но на звонки никто не отвечал. Тогда она вышла во двор и заметила, что ее машина припаркована в другом месте. Заглянув в багажник, женщина обомлела — там лежала ее мертвая дочь…
Фото с места происшествия. Справа — та самая машина, где обнаружили тело девочки. Фото: МВД РБ.
Первым подозреваемым стал именно старший единоутробный брат Юлианы — в тот вечер парень оставался дома вместе с девочкой, а теперь пропал. Впрочем, уже через несколько часов оперативники задержали его на чердаке многоэтажки всего в паре кварталов от дома, где и произошло убийство. Во время задержания Сергей вел себя очень странно: нервничал, дергался, бормотал что-то несвязное. Позже выяснилось, что в его крови находился целый «коктейль» из синтетических наркотиков. Тем не менее это не помешало ему на допросе у следователей хладнокровно рассказать, как именно он расправился с сестренкой.
— Я дождался сестру, пока она придет с прогулки. Потом ждал, пока она выйдет из ванной. Накинул ей на голову полотенце и начал душить. Засунул ее в диван. Поднял спинку и засунул ее туда. Самое единственное место, куда она поместилась. Через три дня [труп] вонять начнет, поэтому планировал ночью поехать куда-нибудь спрятать его. Ночью собрался, где-то час тащил ее туда [к машине], — равнодушно перечислял события того вечера Сергей.
Сергея нашли на чердаке жилого дома. В том же районе, где он совершил убийство. Фото: МВД РБ.
Вот правда, довести задуманное у убийцы не получилось. Он просто не смог придумать, куда можно увезти и спрятать тело, поэтому оставил его в багажнике, а сам бросился в бега.
БРОСИЛ УЧЕБУ, УВЛЕКСЯ НАРКОТИКАМИ.
Все произошедшее стало огромной неожиданностью для близких и знакомых семьи, где воспитывались Сергей и Юлиана. Одноклассники девочки говорили, что она никогда не жаловалась раньше на брата — что он ее обижал или пытался домогаться.
— Мы вообще даже не знали, что у нее есть брат. Юлиана никогда о нем не рассказывала, поэтому мы думали, что она одна в семье. У нее действительно очень хорошая и обеспеченная семья. Они все время ездили на отдых, всегда заботились о своей дочке, — удивлялись знакомые Юлианы.
Дом, в котором жила семья Павел КРАЙНОВ.
Самого же Сергея его приятели и бывшие одноклассники описывали как малообщительного и замкнутого человека. Впрочем, каких-то странностей в его поведении тоже никто не замечал. После 9 класса Сергей поступил в техникум, но с учебой у него не задалось, поэтому он перестал ходить на занятия. Устраиваться на работу парень тоже не захотел, поэтому большую часть времени проводил дома, запершись у себя в комнате. А когда к сестренке приходили гости, он сразу же старался уйти из дома, чтобы ни с кем не общаться. Также известно, что какое-то время Сергей находился в психиатрической клинике, правда, так до сих пор и непонятно, страдал ли он каким-то психическим заболеванием или же просто пытался «откосить» от армии.
РЕВНОВАЛ СЕСТРУ К МАТЕРИ?
Так откуда такая ненависть к младшей сестренке? Как оказалось, отношения в семье были уже давно напряжены, а сам Сергей отчаянно завидовал Юлиане, которая была всеобщей любимицей, и ревновал ее к матери, уделявшей девочке много внимания. Но последней каплей могло стать путешествие в ОАЭ.
За пару месяцев до трагедии девочка ездила с мамой в Дубай. Сергей остался дома. Фото: соцсети.
Известно, что летом, за пару месяцев до трагедии, Юлиана вместе с мамой ездила отдыхать в Дубай — девочка показывала фотографии оттуда в своих соцсетях. В то же время Сергей остался дома. Предполагается, что он затаил злобу на свою сестренку за то, что его не взяли в путешествие, и его гнев нашел такой чудовищный выход под воздействием наркотиков. К слову, запрещенные вещества молодой человек, как впоследствии станет известно, принимал восемь дней подряд перед убийством каждые четыре часа, из-за чего у него начались проблемы со сном, а также сильное половое влечение.
И теперь Сергея надолго упрятали за решетку. Учитывая нахождение в СИЗО, он проведет в заключении практически столько же лет, сколько успел прожить на свободе.