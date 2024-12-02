Против топ-менеджеров ресурсоснабжающей компании Воркуты завели дело

По данным следствия, в период с 2022 по 2024 год четверо фигурантов, занимавших руководящие должности в одной из ресурсоснабжающих организаций Воркуты, похитили из организации не менее 30 млн рублей путем заключения фиктивных договоров на выполнение работ, а также необоснованного завышения заработной платы. Два фигуранта арестованы.