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Против топ-менеджеров ресурсоснабжающей компании Воркуты завели дело

СЫКТЫВКАР, 2 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве на 30 млн рублей возбуждено в отношении четырех топ-менеджеров одной из ресурсоснабжающих организаций города Воркуты Республики Коми. Они обвиняются в присвоении денег по фиктивным договорам и необоснованном повышении зарплаты, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

Источник: Агентство «Москва»

«Следственным отделом по городу Воркуте СУ СК России по Республике Коми расследуется уголовное дело, возбужденное по фактам присвоения денежных средств организованной группой в особо крупном размере (часть четвертая статьи 160 УК РФ), мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере (часть четвертая статьи 159 УК РФ), злоупотребления полномочиями (часть первая статьи 201 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с 2022 по 2024 год четверо фигурантов, занимавших руководящие должности в одной из ресурсоснабжающих организаций Воркуты, похитили из организации не менее 30 млн рублей путем заключения фиктивных договоров на выполнение работ, а также необоснованного завышения заработной платы. Два фигуранта арестованы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных прокуратурой региона совместно с УФСБ России по Республике Коми и МВД по региону.