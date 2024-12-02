Против топ-менеджеров ресурсоснабжающей компании Воркуты завели дело

«Следственным отделом по городу Воркуте СУ СК России по Республике Коми расследуется уголовное дело, возбужденное по фактам присвоения денежных средств организованной группой в особо крупном размере (часть четвертая статьи 160 УК РФ), мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере (часть четвертая статьи 159 УК РФ), злоупотребления полномочиями (часть первая статьи 201 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в период с 2022 по 2024 год четверо фигурантов, занимавших руководящие должности в одной из ресурсоснабжающих организаций Воркуты, похитили из организации не менее 30 млн рублей путем заключения фиктивных договоров на выполнение работ, а также необоснованного завышения заработной платы. Два фигуранта арестованы.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных прокуратурой региона совместно с УФСБ России по Республике Коми и МВД по региону.