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Пожар в ярославской колонии потушили

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек — РИА Новости. Пожар в исправительной колонии в Рыбинске ликвидирован, сообщает УФСИН по Ярославской области.

Источник: © РИА Новости

«Благодаря совместным действиям сотрудников УИС региона и ГУ МЧС России по Ярославской области пожар в ИК-2 ликвидирован», — говорится в сообщении.

В УФСИН подчеркнули, что пострадавших среди личного состава и осужденных нет.

«Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются. По факту возникновения возгорания на территории исправительной колонии № 2 в УФСИН России по Ярославской области назначена служебная проверка» — информирует ведомство.

Ранее в УФСИН отмечали, что горела кровля общежития для осужденных, их эвакуировали. Пожар был потушен на площади 1200 квадратных метров.

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