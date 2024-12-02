Пожар в ярославской колонии потушили

«Благодаря совместным действиям сотрудников УИС региона и ГУ МЧС России по Ярославской области пожар в ИК-2 ликвидирован», — говорится в сообщении.
В УФСИН подчеркнули, что пострадавших среди личного состава и осужденных нет.
«Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются. По факту возникновения возгорания на территории исправительной колонии № 2 в УФСИН России по Ярославской области назначена служебная проверка» — информирует ведомство.
Ранее в УФСИН отмечали, что горела кровля общежития для осужденных, их эвакуировали. Пожар был потушен на площади 1200 квадратных метров.