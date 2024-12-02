Экс-акима подозревают в избиении человека до смерти

Информацию об освобождении экс-акима Жанааркинского района из камеры опубликовал Telegram-канал «Патриот».
«Бывший аким Жанааркинского района избил до смеpти нищего, малограмотного мужчину на глазах его двоих малолетних детей. И он — дома!» — указывается в Telegram-канале.
Как рассказали в пресс-службе ДП области Ұлытау, по факту причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, возбуждено и расследуется уголовное дело. По подозрению в совершении преступления полицией был задержан и водворен в ИВС 65-летний местный житель, которому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
«29 ноября в связи с инфарктом и ухудшением состояния здоровья подозреваемого по согласованию с прокуратурой мера пресечения была изменена, и он переведен в медицинское учреждение под наблюдение врачей», — пояснили в пресс-службе ДП региона.
Как отметили в ведомстве, расследование уголовного дела завершено, в настоящее время проводится ознакомление сторон с материалами дела для направления в суд.
Добавим, что по ч.3 ст. 106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо совершенное преступной группой, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.