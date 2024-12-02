Экс-акима подозревают в избиении человека до смерти

Как рассказали в пресс-службе ДП области Ұлытау, по факту причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, возбуждено и расследуется уголовное дело. По подозрению в совершении преступления полицией был задержан и водворен в ИВС 65-летний местный житель, которому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.