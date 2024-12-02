«Все эти годы тешила себя надеждами»: Под Ростовом женщина изуродовала любовницу бывшего мужа, пытаясь его вернуть

В Ростовской области безответная любовь привела 40-летнюю Наталью на скамью подсудимых. Женщина не смогла смириться с разводом и тем, что сердце экс-супруга вновь занято. И тогда она в прямом смысле пошла биться за свою любовь.
На ревнивую жительницу Шахт завели дело Иван МАКЕЕВ.
РАЗВЕЛАСЬ 13 ЛЕТ НАЗАД, НО ЗАБЫТЬ НЕ СМОГЛА.
Как говорят знакомые Натальи, у горожанки в жизни все складывалось относительно гладко. Она ни в чем не нуждалась и даже могла позволить себе дополнительный источник дохода, сдавая свой дом в аренду и при этом живя в собственной квартире. Вот только Наталья этого не делала по причине, которая многим ее друзьям и знакомым казалась странной. В первой недвижимости жил бывший муж.
С 36-летним Петром Наталья развелась 13 лет назад. Вот только забыть его она, по всей видимости, так и не смогла.
— Наверное, именно поэтому оставила его фамилию после разрыва и разрешила жить в ее доме. Наверное, все эти годы тешила себя надеждами, что он к ней вернется, — рассказала приятельница Натальи.
Вот только мужчина и не думал возобновлять свои отношения с бывшей. Пока Наталья тешила себя иллюзиями, тот строил личную жизнь. Как-то экс-супруга узнала об очередном романе, женщину это разозлило. А когда до нее дошла информация о том, что бывший часто приглашает новую пассию домой, то просто взбесилась.
На допросе задержанная не отрицала вину Алексей БУЛАТОВ.
ШРАМ В ТРИ САНТИМЕТРА.
Схватив лом, она пошла к Петру. Как только тот открыл дверь, то с порога ударила его несколько раз арматурой. После направилась в спальню. Любовницу застала в кровати. Ничего не спрашивая, накинулась на незнакомку, ударив по голове и ту.
Петр с трудом смог успокоить экс-жену. Наталья ушла только после того, как мужчина пригрозил ей полицией. Посоветовавшись со своей подругой, он решил все рассказать криминалистам. А те уже настояли на том, чтобы пара обратилась за помощью к врачам.
К счастью, оба относительно быстро поправились. Вот только у женщины на лбу в районе брови остался глубокий шрам, длиною в три сантиметра. Потом, уже в зале суда, она скажет, что увечье обезобразило ее.
Как следует из информации, опубликованной на сайте суда города Шахт, в отношении Натальи было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Ее вину признали. Женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно.