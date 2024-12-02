«Все эти годы тешила себя надеждами»: Под Ростовом женщина изуродовала любовницу бывшего мужа, пытаясь его вернуть

Как говорят знакомые Натальи, у горожанки в жизни все складывалось относительно гладко. Она ни в чем не нуждалась и даже могла позволить себе дополнительный источник дохода, сдавая свой дом в аренду и при этом живя в собственной квартире. Вот только Наталья этого не делала по причине, которая многим ее друзьям и знакомым казалась странной. В первой недвижимости жил бывший муж.