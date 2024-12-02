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«МАЗ выехал на встречку и врезался в Lada». Водитель погиб при столкновении с грузовиком на встречной полосе под Могилевом

Водитель погиб при лобовом столкновении МАЗа с Lada в Могилевском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Могилевском районе погиб водитель при столкновении «Лады» с МАЗом, подробности рассказали в телеграм-канале «Милиция Могилевщины» УВД Могилевского облисполкома.

Смертельная авария произошла на 25-м километре скоростной трассы М-15. Около 10.15 часов 45-летний водитель МАЗа выехал на встречную полосу и столкнулась с легковушкой.

За рулем «Лады» находился 51-летний мужчина, он погиб на месте аварии. Его пассажирке потребовалась помощь медиков.

Также в метро Минска задержали мужчину с самодельным ножом.

Еще в Польше утечка произошла на нефтепроводе «Дружба», проходящем через Беларусь.