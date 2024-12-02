МВД назвало причину появления пожарных и скорой помощи у ТЦ в Перми

Причину появления автомобилей скорой помощи и пожарных возле ТЦ «Столица» в Перми назвали perm.aif.ru в городском УМВД.
Речь идёт о происшествии, которое случилось в краевой столице днём 1 декабря. Обеспокоенные жители города публиковали в социальных сетях фотографии и видео автомобилей экстренных служб, которые были стояли на улице Мира возле торгового центра «Столица». Пермяки заметили, что на противоположной от ТЦ стороне припаркованы карета скорой помощи, пожарная машина и сотрудники ГАИ.
2 декабря в пермских телеграм-каналах также были опубликованы видео с места происшествия. На кадрах мужчина лежал на обочине рядом с автомобилями экстренных служб. Сообщалось, что ролик был снят накануне.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию в УМВД России по Перми. Правоохранители подтвердили факт происшествия и рассказали, что экстренные службы прибыли на место из-за ДТП. Как оказалось, автобус сбил пешехода.
«1 декабря около 15.55 часов по улице Мира со стороны улицы Заслонова в направлении улицы Братьев Игнатовых двигался маршрутный автобус ЛИАЗ под управлением водителя 1981 года рождения, который допустил наезд на пешехода 1989 года рождения», — рассказали perm.aif.ru в городской полиции.
Согласно предварительной информации, пострадавший мужчина в неположенном месте решил перебежать дорогу. После ДТП госпитализирован оказался не только сбитый пермяк, но и несовершеннолетний пассажир автобуса.
Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства аварии.