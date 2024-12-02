МВД назвало причину появления пожарных и скорой помощи у ТЦ в Перми

Речь идёт о происшествии, которое случилось в краевой столице днём 1 декабря. Обеспокоенные жители города публиковали в социальных сетях фотографии и видео автомобилей экстренных служб, которые были стояли на улице Мира возле торгового центра «Столица». Пермяки заметили, что на противоположной от ТЦ стороне припаркованы карета скорой помощи, пожарная машина и сотрудники ГАИ.