Стало известно, как скоро жители Башкирии могут накопить один миллион рублей

Более восьми лет уйдет у жителей Башкирии, чтобы накопить один миллион рублей. К такому выводу пришли аналитики рейтинга «РИА Новости». По словам специалистов, если жители Башкирии будут откладывать по 10% от медианной зарплаты в регионе, то на их счету заветный миллион появится лишь через 8,2 года. По этому показателю республика находится на 50-м месте рейтинга.
Отмечается, что доля работников, которые так и не смогут стать миллионерами в Башкирии за 10 лет стажа, составила 16%.
Добавим, что лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ, жители которого накопят указанную сумму за четыре года, аутсайдером списка стала Ингушетия. Там на накопление миллиона уйдет более 10 лет.
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