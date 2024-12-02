Стало известно, как скоро жители Башкирии могут накопить один миллион рублей

Более восьми лет уйдет у жителей Башкирии, чтобы накопить один миллион рублей. К такому выводу пришли аналитики рейтинга «РИА Новости». По словам специалистов, если жители Башкирии будут откладывать по 10% от медианной зарплаты в регионе, то на их счету заветный миллион появится лишь через 8,2 года. По этому показателю республика находится на 50-м месте рейтинга.