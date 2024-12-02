Задержаны фигуранты по делу о хищении при постройке училища в Калининграде

«В 2024 году Ширинкин, Чистякова, а также заместитель генерального директора ООО “ГЕОИЗОЛ” Александр Стрельников, заместитель директора обособленного подразделения в Калининграде ООО “ГЕОИЗОЛ” Олег Арискин и начальник сметно-договорного отдела указанного подразделения Станислав Асанович путем завышения стоимости выполненных работ по строительству Нахимовского училища похитили 309 миллионов рублей», — говорится в сообщении.