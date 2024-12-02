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Задержаны фигуранты по делу о хищении при постройке училища в Калининграде

Задержаны фигуранты по делу о хищении при строительстве Нахимовского училища.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Задержаны фигуранты дела о хищении свыше 300 миллионов рублей при строительстве филиала Нахимовского училища в Калининграде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГВСУ СК России.

Отмечается, что военные следователи расследуют дело против экс-начальника отдела капстроительства Балтийского флота федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства» Минобороны РФ Алексея Ширинкина и его подчиненной Галины Чистяковой. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2019 году российское военное ведомство в рамках исполнения гособоронзаказа заключило с Главным военно-строительным управлением № 4 многомиллиардный контракт на строительство в Калининграде филиала Нахимовского военно-морского училища.

«В 2024 году Ширинкин, Чистякова, а также заместитель генерального директора ООО “ГЕОИЗОЛ” Александр Стрельников, заместитель директора обособленного подразделения в Калининграде ООО “ГЕОИЗОЛ” Олег Арискин и начальник сметно-договорного отдела указанного подразделения Станислав Асанович путем завышения стоимости выполненных работ по строительству Нахимовского училища похитили 309 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Арискин и Асанович задержаны, им предъявлено обвинение, они отправлены под домашний арест; кроме того, Стрельников объявлен в розыск.

Ранее суд арестован Чистякову, а Ширинкин был отправлен под домашней арест. Также на имущество Ширинкина наложен арест.