Основателя площадки по продаже наркотиков «Гидра» приговорили к пожизненному сроку

Лаборатории по производству наркотиков располагались в частных домах, а в гаражах хранились вещества. Отмечается, что участники не контактировали лично, они поддерживали связь через интернет и по телефону. Однако через четыре года силовикам удалось вскрыть их схему. Были проведены десятки задержаний и обысков по всей России.