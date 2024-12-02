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Новый вид мошенничества появился в Казахстане

О «предновогоднем» виде мошенничества предупреждают казахстанцев. Речь идет о покупке пиротехники онлайн, сообщает Zakon.kz.

О том, как работает схема, рассказал Telegram-канал о мошенничествах aqparat saqsysy.

1. Ложные интернет-магазины. Мошенники создают сайты или страницы в соцсетях, предлагая салюты по низким ценам. Часто такие «магазины» размещают красочные фото и отзывы, чтобы вызвать доверие.

2. Предоплата. У покупателей просят полную предоплату или значительную часть суммы, обещая быструю доставку. После перевода денег мошенники перестают выходить на связь.

3. Фейковые доставки. Иногда злоумышленники отправляют коробки с неработающей пиротехникой или вовсе с неподходящими товарами.

Как защитить себя?

  • Проверяйте продавца. Перед покупкой проверьте отзывы и репутацию магазина. Если он новый или о нем мало информации — это повод насторожиться.
  • Не переводите предоплату. Оплачивайте покупку только после получения товара. Если продавец требует 100% предоплату — это подозрительно.
  • Изучайте сайт. Мошеннические сайты часто имеют ошибки в тексте, подозрительный домен и недостоверные контакты.
  • Покупайте только у проверенных продавцов. Обращайтесь в известные магазины пиротехники с хорошей репутацией.

Что делать, если вы стали жертвой?

1. Обратитесь в полицию. Напишите заявление с описанием ситуации и предоставьте все доказательства (скриншоты переписки, чеки перевода).

2. Сообщите в банк. Если вы оплатили через банковскую карту, свяжитесь с банком и запросите возврат средств (чарджбэк).

3. Предупредите других. Напишите отзыв или пост в социальных сетях, чтобы другие не попались на этот обман.