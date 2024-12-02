Уфимский врач объяснил причины боли в яичках

Врач-уролог, андролог и хирург из Уфы Ильнур Аглиуллин рассказал, на что может указывать боль в яичках. По его словам, любой дискомфорт в этой области должен стать причиной похода к специалисту.
Боль в яичках может указывать на грыжу, воспаление, камни в почках или мочеточниках или травму. Также болевые ощущения могут быть вызваны перекрутом яичка, расширением вен семенного канатика, а также опухолью.
Как уточнил Аглиуллин в беседе с UfaTime.ru, некоторые из причин могут сопровождаться тошнотой, рвотой, болями в пояснице, поэтому к врачу стоит обращаться незамедлительно.
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