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Уфимский врач объяснил причины боли в яичках

Уролог-андролог из Уфы рассказал, почему могут болеть яички.

Источник: Комсомольская правда

Врач-уролог, андролог и хирург из Уфы Ильнур Аглиуллин рассказал, на что может указывать боль в яичках. По его словам, любой дискомфорт в этой области должен стать причиной похода к специалисту.

Боль в яичках может указывать на грыжу, воспаление, камни в почках или мочеточниках или травму. Также болевые ощущения могут быть вызваны перекрутом яичка, расширением вен семенного канатика, а также опухолью.

Как уточнил Аглиуллин в беседе с UfaTime.ru, некоторые из причин могут сопровождаться тошнотой, рвотой, болями в пояснице, поэтому к врачу стоит обращаться незамедлительно.

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