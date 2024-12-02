Стрельба ради 500 рублей: хулиганов, напавших на студента, отдали под суд

В Екатеринбурге начался суд над Валерием Волковым и Бекзодом Камиловым, которые 30 ноября 2023 года напали на студента УрФУ Игоря Балакина. Согласно картотеке Кировского суда, обоим фигурантам смягчили обвинение. Изначально обоих обвиняли в покушении на убийство.
Однако рассматривать по существу стали уголовное дело по статье 162 УК «Разбой». Кроме этого Волков проходит по статье 115 УК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Известно, что Волков стрелял в студента из пневматического пистолета. Через несколько дней после нападения хулиганов взяли под стражу.
— Мне говорили не связывать с ним (Камиловым, — прим. ред.). Но я до последнего надеялся, что он нормальный человек. Он меня подтолкнул на это, — говорил в суде Валерий Волков.
Ранее сообщалось, что после инцидента у корпуса УрФУ на Ленина, 51 Волков сдал пистолет в ломбард. Подельники напали на Игоря Балакина после словесной перепалки в трамвае. Впоследствии выяснилось, что у студента пытались отобрать 500 рублей.
— При задержании сопротивление сыщикам не оказал. В содеянном раскаивается и просит прощения у потерпевшего студента. На вопрос, смог бы открыть стрельбу повторно в человека, сейчас категорично отвечает, что не стал бы этого делать, т.к. последствия для него самого оказались очень серьёзные, — рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Подсудимым грозит до 10 лет лишения свободы.