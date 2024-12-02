Стрельба ради 500 рублей: хулиганов, напавших на студента, отдали под суд

— При задержании сопротивление сыщикам не оказал. В содеянном раскаивается и просит прощения у потерпевшего студента. На вопрос, смог бы открыть стрельбу повторно в человека, сейчас категорично отвечает, что не стал бы этого делать, т.к. последствия для него самого оказались очень серьёзные, — рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.